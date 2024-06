Un famoso periodista confirmó que el ciclo Demichelis se terminó en River: quién es y qué contó

Anello-River.mp4

Una de las preguntas que apareció es si va a seguir en el cargo Demichelis. Luego de esta pregunta que resuena en los hinchas millonarios que extrañan a Gallardo, Anello apuntó sin escrúpulos: “Paulo, si yo abro la boca... no les conviene. Viste cuando te hablan, viste cuando te hablan, se te ponen cara a cara... porque tienen mucha plata y tienen mucho poder y te hablan de moral y de dignidad”.

La palabra de Demichelis tras la derrota

Demichelis habló en conferencia de prensa tras la derrota histórica con Riestra: "Previo y post partido, los dirigentes bajan al vestuario a saludar y apoyar. Me tomé el tiempo de hablar con el plantel porque mañana arranca el descanso. Vamos a trabajar muy duro desde el 1° de julio sin los jugadores que vayan a la Copa América y a los Juegos Olímpicos para ser lo que somos de local también de visitante. No hay otro secreto que el esfuerzo"

Y agregó: "Junto con la eliminación de Temperley y la eliminación de la Copa de la Liga (ante Boca) son derrotas dolorosas. No es lo que queremos ser, no nos pudimos poner en ventaja ante un equipo que se defiende bien, no lo pudimos abrir. El segundo tiempo fue bastante malo. Los primeros doloridos somos nosotros. Yo como entrenador, el plantel, los hinchas y no es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra, con todo respeto que merece esta institución muy humilde y sacrificada, y que hayamos perdido los tres puntos acá".

"Somos un equipo de local y otro diferente de visitante. Hay que hacer un mea culpa entre todos y un gran análisis entre todos. Lo veníamos hablando mucho con el grupo, tuvimos 10 días de convivencia muy buenos, pero no nos pusimos en ventaja. Abren el partido con una falta lateral, no pudimos entrar, pero lo que queda es alentador: los octavos de final ante un equipo argentino que nos va a hacer competir definiendo en casa y nos queda el torneo. No tengo dudas de que vamos a llegar a diciembre compitiendo hasta la última fecha", completó.