Un famoso periodista del mundo River destrozó a Gallardo: "Explicaciones"

"Gallardo tuvo errores que no suele cometer. A la vez, la mínima chance que tiene River para la vuelta se mantiene porque Gallardo es quién es y entonces puede ver cosas que otros no ven. La esperanza nunca se pierde; pero esta vez pende demasiado de un hilo y de mucha suerte", escribió y agregó: "Y por favor no aplica el tema del “poderío económico de Brasil en esta”. River gastó este año más de 40 palos verdes! A ver si Mineiro gastó: Fonseca 4, Villagra 12, Santana 3, Ledesma 4, Pezzella 4, Bareiro 6, Bustos 4, Meza 2.5, etc."

A su vez en su editorial en radio Continental criticó el rendimiento del equipo, la decisión de no integrar a los jovenes Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, la falta de gol del equipo y el flojo rendimiento individual de algunos jugadores, enfocado en el rendimiento de Maxi Meza: "Cumplió un récord mundial. Tocó 11 pelotas y perdió 12, no se puede hacer técnicamente y lo hizo".

Luego apuntó contra el entrenador sobre la decisión de ir a buscar la victoria en el partido: "Es un equipo que se entrega ¿por qué tan liviano? Si cerras 1-0, venías al Monumental para hacer un gol o dos, pero no cuatro. Lo fue a buscar, en eso le caigo. Gallardo no puede cometer el errores que ya cometió como en la final de Lima ¿qué fuiste a buscar?".

La frase de Gaby Milito tras la victoria con River que anticipó cómo será la vuelta

Milito.jpg Gaby Milito

Gaby Milito, el entrenador de Atlético Mineiro, optó por la cautela tras la contundente victoria de su equipo por 3-0 frente a River Plate en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. A pesar del abultado resultado en Belo Horizonte, el técnico argentino dejó en claro que la eliminatoria "no está terminada" y que el conjunto brasileño aún tiene un desafío por delante en el Estadio Monumental, donde se jugará el partido de vuelta.

El Mineiro se impuso con dos goles de Deyverson y uno de Paulinho, en un partido donde dominaron a los de Marcelo Gallardo desde el primer minuto. Sin embargo, Milito, conocido por su estilo reflexivo y tranquilo, prefirió no relajarse. “Marcamos una diferencia que no dice nada. La definición será en Buenos Aires: sé a dónde vamos, sé lo que es el campo de River con su gente, sé la mentalidad de Gallardo y la calidad de sus jugadores. Solamente hemos tenido una gran actuación con un muy buen resultado, pero hay que seguir. Todavía no terminó la eliminatoria”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al partido.

La cautela de Gaby Milito tras la victoria de su equipo con River

Con una postura prudente, el entrenador argentino destacó la importancia de no subestimar a un rival de la jerarquía de River. Milito conoce bien el ambiente del Monumental y, sobre todo, el estilo de Marcelo Gallardo, con quien ha tenido varios enfrentamientos a lo largo de su carrera como técnico en el fútbol argentino. De hecho, Milito ha logrado vencer al "Muñeco" dirigiendo a cuatro equipos diferentes: Argentinos Juniors, Estudiantes, Independiente y, ahora, Atlético Mineiro. Este dato no pasó desapercibido, pero el técnico del Galo se mantuvo enfocado en lo que resta de la serie.

“El equipo estuvo a un nivel altísimo desde el primer minuto hasta el final”, comentó Milito, orgulloso del rendimiento colectivo de sus jugadores. Sin embargo, rápidamente bajó el tono de celebración y recordó que el desafío más grande está por llegar: "Estamos contentos, pero aún queda mucho por jugar".

Gaby Milito.jpg Marcelo Gallardo y Gaby Milito

Cómo espera Gaby Milito el partido de vuelta

El próximo martes, el Galo viajará a Buenos Aires con una ventaja considerable, pero Milito advirtió que el ambiente en el Monumental y la mentalidad combativa de River podrían complicarles la tarea. “Sé lo que es el Monumental, la mentalidad de Gallardo y la calidad de sus jugadores. Solo obtuvimos un buen resultado. La eliminatoria todavía no terminó”, insistió el técnico, consciente de que, a pesar de la historia y de las estadísticas que favorecen a los equipos que logran una ventaja de tres goles en semifinales de Copa Libertadores, River es un equipo que no se rinde fácilmente, especialmente en su estadio.