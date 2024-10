Un famoso periodista lanzó una bomba: "Ojo que pueden volver los descensos"

La Asamblea General Ordinaria, celebrada en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, no estuvo exenta de polémicas. Primero fue la Inspección General de Justicia la que actuó suspendiendo varios puntos que se tocarían, los clubes (salvo Talleres y Estudiantes) le dieron la espalda al dictamen y votaron igual la reelección de Claudio Chiqui Tapia, y luego, el titular de la IGJ se expresó en contra.

Pero ahora, fue el periodista Hernán Castillo quien habló acerca de la situación y aseguró que la justicia no vería con buenos ojos el tema de la eliminación de los descensos, por lo que podría actuar en consecuencia y revisar ese tema.

La información del periodista Hernán Castillo sobre los descensos

En el programa de Radio Continental Saca del Medio, el periodista especializado en la Selección Argentina y la AFA habló al respecto sobre el escándalo y el enfrentamiento entre la entidad madre del fútbol nacional y la justicia.

“hay mucha rosca política, mucha asamblea y demás, y entiendo que muchos se quedan con la situación de ‘se anularon los descensos, se aprobó la mudanza de la AFA y se aprobó la reelección de Tapia’”, arrancó diciendo.

"La Justicia va a objetar solo una cosa, los descensos. Hace mucho tiempo que lo digo, va a haber descensos" pic.twitter.com/1ZNxsdlfQ1 — Radio Continental AM 590 (@Continental590) October 17, 2024

Luego, continuó: “Yo creo que de esas tres cosas mencionadas, una de ellas no se va a aprobar. ¿Por qué digo que no se va a aprobar? En la asamblea eso se aprobó, la justicia después tiene que dar OK a todo, u objetar todo, u objetar algunas cuestiones”.

En ese panorama, respecto a uno de los puntos más controvertidos, dijo: “La justicia va a objetar solo una cosa: los descensos. Es la información que tengo yo. Lo dije ayer, que iba a pasar esto, que después algo se va a entregar después y que es el tema de los descensos”.

“Hace mucho tiempo digo que va a haber descensos igual, pero en este caso hubo una rosca más simplemente. Pero entiendo que todos vayan detrás, porque la noticia hoy es esa. Lo que pasa que uno tiene que investigar un poquito más”, siguió.

Hernán Castillo duro contra los periodistas que hablaron del tema

En consonancia con lo que venía contando, el comunicador también disparó un sutil dardo contra periodistas y medios que se hicieron eco del tema de la Asamblea de la AFA y las cuestiones que se votaron.

“Yo entiendo todos los títulos. Creo que los que hablan de esto, mucho con los protagonistas no hablan. Simplemente van detrás de lo que se va sabiendo y hay que llamar y hay que preguntar”, finalizó.