Un famoso periodista reveló por qué Independiente echó a Pellegrino: "No pasó el antidoping un mes seguido"

Ante estas ausencias, el periodista Hernán Castillo se refirió a los motivos por el cual lo sacaron de la vidriera y se hizo eco de los polémicos dichos del representante: "No pasaba el doping y por eso lo guardaron. Me hago cargo de esto y que me llame a mi el representante Diego Maggiolo. Tengo las pruebas exactas para decirlo y lo pueden publicar en las redes. No pasaba el doping Pellegrino", dijo Castillo en radio Continental.

Y profundizó enojado: "Lo tuvieron que guardar un mes como para venir a reclamar porque no juega. El ambiente este es muy chiquito. No pasaba el doping después de la fiesta del yate. Le hicieron pruebas hasta que dejó de pasar"

"Primero que se hagan cargo de lo que hacen antes de hablar giladas. Y no los conozco. Independiente es un club grande, serio, no jodan con los clubes", arremetió y cerró: "Ahora se queja que fue suplente de Laso. Por lo menos Laso se iba a dormir temprano, se levantaba temprano e iba a entrenar. Él se iba de joda y le dio doping positivo, por eso lo tuvieron que esconder, porque no le podían sacar puntos a Independiente".

Qué había declarado el representante en Tyc Sports por la falta de minutos para Pellegrino

“Nosotros no vinimos a estar atrás de Laso, imaginate que estábamos atrás de (Fikayo) Tomori, de la selección de Inglaterra... Ir a jugar atrás de Laso no era la opción. Nosotros venimos del Milan a jugar acá en Independiente. Venimos con esa condición. Tenía otras opciones. ¿Te pensás que venimos a ganar un puesto? Me parece que estás equivocado...”

“Nosotros tuvimos cinco fechas que él no pudo jugar por eso. En el medio de todo eso, me seguían llegando ofertas de distintos países. Cuando se levantan las inhibiciones, no pudo jugar contra Estudiantes por un problema de horario con Italia. A partir de ahí, el técnico no quiso tocar el equipo. Nuestra idea era venir a jugar”.

“Con el tema del barco, había ocho jugadores de Independiente. A partir de ahí, Laso arregló su situación. Si (Pellegrino) no le gustaba al técnico, nosotros nos hubiésemos ido a otro lado”.

“El maltrato que nos dio el técnico me parece que no corresponde a un pibe de 22 años. Vaccari tendría que haberse retractado. Dijo que peligraba la institución. ¿Cuál es el peligro?”

“Estamos en disconformidad con el cuerpo técnico. Todo lo que hablo es porque es la disconformidad del jugador. Cuando Vaccari dice que habla con los jugadores... Solamente habló una vez hace cuatro o cinco días con Marco. Nunca habló. Nunca le dio una explicación y Marco nunca la pidió. Siguió entrenando y entrando desde el banco de suplentes”.

“Hay algo puntualmente con Pellegrino. No sé cuál es el motivo de Vaccari porque tienen que ir sancionados todos los del barco. Marco y (Diego) Tarzia tuvieron un problema institucional. Se corrió la bola de que hubo un doping, nunca lo hubo. Se corrió tanto la bola, lo expusieron a Pellegrino y, de tanto que insistían, yo exigí en Independiente que le hagan un doping interno porque si tenés sustancias prohibidas en el cuerpo, te duran 30 ó 40 días. Se lo hicimos a los 10 días y, obviamente, dio negativo, pero la gente eso no lo sabe”