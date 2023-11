Un hincha se quitó la vida después de la derrota de Boca

Verónica, la mamá del efectivo que residía en la ciudad bonaerense de Claypole, habló en una entrevista con el canal Crónica TV y aseguró que su hijo era fanático del Xeneize: "Si perdía estaba mal, se ponía triste, pegaba piñas, decía que el club era lo más grande. No pensé que iba a llegar al límite de matarse, hace algunas semanas le había dicho al papá 'si no ganamos el 4 de diciembre me mato'. Pensamos que estaba haciendo un chiste".