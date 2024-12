Un periodista de River destrozó a Juan Román Riquelme por sus últimas declaraciones

A pesar de que tiene la clasificación a la Copa Libertadores bastante accesible, el Boca presidido por Juan Román Riquelme no tuvo un buen año, ya que sabe que este 2024 no levantará ningún título. Sin embargo, cuando la semana pasada quedó fuera de la Copa Argentina frente a Vélez, el presidente del club salió a hablar y minimizó esta situación, algo que despertó el enojo de muchos hinchas, pero también de algunos periodistas.

La dura editorial de Hernán Castillo contra Juan Román Riquelme

“Me quedo escuchando a Riquelme y la frase que más ruido me hace es esa que dice ‘A nosotros nos exigen jugar siempre la Copa Libertadores y al resto no’. Dios mío, Riquelme se cree sus mentiras ¿En qué momento a Boca no le vas a exigir jugar? ¡No dijo ganar la Copa Libertadores! ¡Jugarla! Lo de Boca es tan flojo que hoy exigirle jugar la Copa Libertadores es ser malo, es ser injusto pero cuando él no era presidente le mandaba misiles y hablaba bien de River y decía que Boca tenía que ganar, que Boca tenía que jugar, que con competir no alcanzaba, que había que ganar y ahora cuando él es el presidente decir que tiene que jugar la Copa Libertadores”, arrancó el periodista enojado.