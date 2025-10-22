Un piloto argentino compartió un llamativo tuit y encendió los rumores de un posible desembarco en F1

Un piloto amigo de Franco Colapinto ilusionó a sus fanáticos en las redes sociales con un enigmático posteo que generó intriga sobre su futuro en el automovilismo.

Mientras se espera una definición sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con la escudería Alpine , hay otro piloto argentino que batalla para poder generarse un espacio en la máxima categoría o, con menos ambición, en la Fórmula 2 donde supo brillar el deportista defendiendo la escudería Williams.

En las últimas horas Nicolás Varrone alimentó los rumores de un posible desembarco con un enigmático posteo que realizó en sus redes sociales, con una frase en particular y citando un tuit viejo suyo que involucra a la escudería Cadillac que debutará la próxima temporada.

Es que el piloto oriundo de Ingeniero Maschwitz compartió un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) con la frase: "Dios no solo escucha, también es argentino ", escribió citando un posteo propio hecho en noviembre del 2024 donde se dirigía a la nueva escudería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicoVarrone/status/1980743429203300536&partner=&hide_thread=false DIOS NO SOLO ESCUCHA, TAMBIÉN ES ARGENTINO. https://t.co/Hmz4pdn2qZ — Nico Varrone (@NicoVarrone) October 21, 2025

En aquella oportunidad el piloto había compartido una noticia donde se anunciaba la incorporación del equipo a la máxima categoría del automovilismo junto a la frase: "Dios tu me escuchas?". Lo cierto es que el piloto de 24 años tiene llegada a la escudería ya que probó la marca en en la clase Hypercar del Campeonato Mundial de Endurance.

Por otra parte la escudería ya presentó a Checo Pérez y Valteri Bottas como pilotos de los dos monoplazas que saldrán a pista la próxima temporada.

Franco Colapinto habló tras el comunicado de Alpine

Franco Colapinto brindó declaraciones mientras se prepara para el Gran Premio de México, que se correrá este fin de semana, y le bajó el tono al conflicto con Pierre Gasly por el adelantamiento en Estados Unidos. Estas palabras se dan en el marco de una fuerte polémica por el descargo de la escudería Alpine.

La desobediencia del piloto argentino ante la orden de mantener las posiciones, desembocó en un duro comunicado de la escudería francesa, en la que aseguraron: “Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team)

Colapinto, que se había mostrado a disgusto por la orden luego de la carrera, decidió bajar el tono a la situación: “La situación del equipo el domingo se ha discutido internamente y está claro que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, sin importar qué.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1980677465904464116&partner=&hide_thread=false | FRANCO COLAPINTO SOBRE EL CAMBIO DE POSICIONES:



“La situación del equipo el domingo se ha discutido internamente y está claro que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, sin importar qué.” pic.twitter.com/TFUxTpprdn — Alpine ARG (@AlpineArg_) October 21, 2025

Estas declaraciones de Colapinto se dan también en el marco de una gran especulación sobre su futuro. Mañana a las 19hs hay una conferencia de prensa pactada para la escudería francesa, y en redes sociales hay un gran entusiasmo por la posibilidad de que anuncien la renovación del argentino para la próxima temporada.