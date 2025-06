Un punto que suma: Cipo se lo empató a Villa Mitre y sigue como único líder

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (32).jpg

Al rato, un tiro libre de Enzo González pasó por encima del travesaño. Al Albinegro le costó recuperar la pelota, no tuvo fluidez en la mitad de la cancha y sufrió en los primeros 15'.

El golero del Capataz volvió a salvar a su equipo tras una oportunidad inmejorable de los bonaerenses. Genaro Cepeda y Martín Peralta quedaron prácticamente solos para definir, aunque resolvieron mal la jugada y el "1"de Cipo fue protagonista de una volada descomunal.

La superioridad del Tricolor rindió frutos a los 28': Enzo González disparó sin oposición y coló su ejecución en el ángulo superior izquierdo para estampar el 1-0.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (9).jpg

Cipo mejoró en el segundo tiempo

Ya en el complemento, el trámite cambió por completo y Cipo lo metió a su rival contra un arco. El local acumuló situaciones de gol y la visita no pudo salir del campo propio por varios minutos. Agüero tapó un tiro libre del ingresado y descargó varios centros para evitar la igualdad.

Cravero metió un cambio muy ofensivo con el ingreso de Federico Acevedo por Langa y quedó defendiendo mano a mano en el fondo. Pero en el mejor momento del equipo del Chango en el partido, el árbitro tuvo que frenar las acciones por el humo que venía desde la tribuna y ese parate lo frenó.

Con los cambios, Villa Mitre defendió mejor y el albinegro perdió precisión y profundidad.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (15).jpg

Cuando parecía que la victoria se iba para Bahía Blanca, Acevedo se generó el espacio en el área, el arquero Agüero lo bajó y el árbitro Correa cobró penal. El de Villa Mitre vio la segunda amarilla, se fue expulsado y el capitán Manchafico tuvo que ponerse el buzo para ubicarse bajo los tres palos.

Era una pelota caliente y el ingresado Páez la tomó con mucha autoridad para cruzar el zurdazo y empatar el partido.

Faltaban 10 minutos contando la adición, la visita estaba con uno menos y con un jugador de campo en el arco. Inmediatamente, Andrés Almirón se perdió el segundo cuando se iba mano a mano con Manchafico, pero su definición fue floja y no vio que venía solo su tocayo Domínguez por el medio.

Fue la única clara que tuvo Cipo en el final, donde el árbitro debió adicionar más que los cinco que le sumó al tiempo reglamentario. Por como se dio el partido y las posiciones de ambos, el resultado le sirve al equipo de Cravero para continuar en lo más alto.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (2).jpg

Síntesis

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín, Nehuén García; Andrés Almirón, Lucas Mellado, Agustín Stancato, Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi. DT: Daniel Cravero.

Villa Mitre: Franco Agüero; Federico Tanner, Víctor Manchafico, Damian Zadel, Alan Moreno; Pablo Mujica, Nicolás Cavagnero, Maxi López, Enzo González y Genaro Cepeda; Martín Peralta. DT: Carlos Mungo

Goles: PT 37 Enzo González (VM). ST 41 Matías Páez de penal (C).

Cambios: ST, al inicio, Matías Páez por Mellado (C), 6 Federico Acevedo por Langa (C),13 Ramiro Formigo y Leonel Iriarte por Moreno y Peralta (VM), 25 Santiago Jara por Parodi (C), 30 Mauro Bellone por Mujica (VM), 34 Enzo Vallejos y Andrés Domínguez por Lucero e Ibarra (C).

Árbitro: Jonathan Correa.

Cancha: La Visera.