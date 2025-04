Un reconocido periodista liquidó a Independiente y lo bajó de la Copa: "Dejen de boludear"

“¿Sabés qué tiene que hacer Independiente? Tiene que tener vida hasta junio. Es lo único que tiene que hacer. Para el recambio. Porque con este plantel no podés ser campeón”, disparó sin rodeos el periodista. Su análisis fue lapidario: “Si tiene cinco delanteros y no hace un gol. Es imposible. Jiménez no hace un gol, Tarzia no hace goles, Millán no hace goles. Depende de que te haga un gol Galdames, que te haga un gol Loyola, que te haga un gol Angulo. ¿Cómo va a ser tu goleador Loyola?”.