Un rionegrino que jugó en Europa es nuevo refuerzo de San Lorenzo

El principal apuntado es el presidente Marcelo Moretti, pero los futbolistas no se salvan porque han mostrado rendimientos muy bajos en lo individual y lo colectivo.

Se trata de la primera incorporación azulgrana para 2025. El mediocampista de 28 años se sometió a la revisión médica y esta tarde firmará contrato en Boedo, tras quedar libre del Audax Italiano de Chile.

Nacido en Ingeniero Huergo, Cecchini debutó en Banfield, donde mostró su mejor versión. Fue en 2016 y al año siguiente lo vendieron al Málaga de España.

Después tuvo muchos altibajos en cuanto a rendimiento y continuidad. León de México, Banfield por segunda vez, Seatle de Estados Unidos, Gimnasia de La Plata, Unión Española y Audax Italiano fueron los clubes por los que pasó en los últimos siete años.

cecchini barcelona.jpg

El Ciclón arrancó la pretemporada

Carlos "La Roca" Sánchez asumió como mánager en los últimos días de 2024 y este jueves 2 de enero empezó la pretemporada de San Lorenzo, cuyos hinchas están muy enojados.

La elección del colombiano que recién se retira del fútbol es una apuesta arriesgada, porque no tiene ninguna experiencia previa en armar un plantel o trabajar en el puesto de secretario técnico, con todo lo que ello implica.

Tras ser jugador profesional por última vez el año pasado en Barracas Central, Sánchez regresa a San Lorenzo con el objetivo de liderar un renovado Departamento de Fútbol, en coordinación con el Vicepresidente Primero, Néstor Navarro.

El momento que atraviesa la institución amerita una creatividad y austeridad que no son para nada sencillas de cultivar en un primer ciclo como mánager.

De todas formas, "La Roca" expresó su entusiasmo por este nuevo desafío en una entrevista con Hugo Balassone en La Red, en donde destacó su preparación para asumir el rol. "He hecho el curso de mánager, estoy haciendo el de técnico y hablo cinco idiomas: francés, inglés, italiano, portugués y español. Más allá de lo deportivo, me he preparado mucho con el tema del marketing. Lo que mueve, lo que genera, el negocio realmente está ahí", señaló.

Todavía beneficiado por los 30 equipos en primera y la ausencia de descensos, las malas campañas de San Lorenzo no derivaron en mayores consecuencias deportivas como ya le ha pasado a varios equipos grandes. Inclusive al propio club de Boedo, que jugó la promoción en 2012.

Sin embargo, el conjunto azulgrana está lejos de protagonizar los torneos y clasificar al plano internacional nuevamente.