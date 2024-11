Una estrella del fútbol mexicano destrozó a Fernando Gago: "Poco ético"

"No es una queja ni una opinión, es la realidad. No tenía que evadir la verdad. Nosotros salimos a jugar un Clásico Tapatío (frente a Atlas) cuando personas ya sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho, no nos había hablado por la verdad", inició el histórico delantero mexicano sobre las maneras en la que el actual entrenador del Xeneize se manejó.

En la misma sintonía, Chicharito sostuvo: "Habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable. Eso lo hace un líder. Faltó muchísimo de eso. Ahora tenemos que darle toda la confianza a nuestro entrenador a Arturo. Esto lo hacemos por Chivas, por amor al club. Estemos los que estemos, lo más importante es el grupo ".

Embed - Chicharito Hernández ‘reventó’ a Fernando Gago: "Fue poco ético"

Lo cierto es que Pintita, tanto antes como después del partido, había asegurado que ni él ni su entorno había recibido una oferta desde Brandsen 805: "Yo tengo contrato con el club, no tuve ningún ofrecimiento de nada". Sin embargo, una semana después de dichas palabras, el ex volante central "volvió a casa" para hacerse cargo del Xeneize.

Las palabras de Gago en la previa de su salida

En la conferencia de prensa de su presentación como entrenador de Boca, Gago sostuvo que recibió el llamado del Xeneize días más tarde del encuentro entre Chivas y Atlas. "¿Se habló durante cuánto tiempo? Tres, cuatro semanas... Yo recibí la llamada el martes pasado (el partido se jugó un sábado). Al que me quiera creer, que me crea, y el que no, que no me crea. Tengo testigos y lo saben. De última que pidan mi registro de llamadas".

"Creo que actué de la manera correcta, por supuesto que hay varias situaciones que quedan personalmente para mí y también para Chivas. A partir de eso son situaciones muy personales y no voy a estar hablando, sí entiendo la opinión pero considero que actué de buena manera", sentenció al respecto del enojo del conjunto mexicano al anunciar su desvinculación.