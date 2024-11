Revelan por qué Gago sancionó a Cavani y a Fabra en Boca

La decisión del director técnico Fernando Gago de sacar a Edinson Cavani del once titular de Boca ante Unión de Santa Fe sorprendió mucho, pero tenía un motivo justificativo serio para tomar dicha determinación.

Al margen de cuestiones tácticas, este jueves se reveló el verdadero motivo de la ausencia del uruguayo. Se trató de un acto de indisciplina. En cuestión, Cavani llegó tarde a la charla técnica de Gago, motivo por el cual el entrenador decidió en ese momento reemplazarlo por Milton Giménez.

De hecho, no fue el único castigado del plantel de Boca por indisciplina, ya que Frank Fabra y Juan Ramírez también iban a jugar y terminaron en el banco de suplentes por la misma razón. De esta manera, Gago está demostrando que no le tiembla el pulso para sacar a un jugador de peso y no soporta indisciplinas en su equipo.

image.png

Fernando Gago sobre la situación de Cavani tras la victoria con Unión

Tras el juego, el delantero uruguayo Edinson Cavani recién vio minutos en cancha en el segundo tiempo, donde relevó justamente a Giménez a los 21 minutos del complemento. El ex Banfield, a quien le tocó ir de arranque por el supuesto castigo, fue el autor del gol, y es uno de los puntos más altos del equipo en el semestre.

Sin embargo, el entrenador Xeneize se desligó de la cuestión actitudinal, y dijo que fue solamente una decisión táctica: "Lo dije desde el primer momento, voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión que este era el mejor equipo, no hay ningún problema, es la realidad”.

“Le tocó entrar a los 21 minutos (a Cavani) y manejó las situaciones de partido. Me gusta trabajar de esta manera y que todos sientan que tienen oportunidad de jugar", fue lo que declaró Pintita al respecto en conferencia de prensa post triunfo sobre el Tatengue por el certamen doméstico.