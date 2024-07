Una hora antes de ganar la medalla de Oro en París 2024, el Maligno Torres explicó su apodo

El biker argentino José "Maligno" Torres ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras imponerse en BMX freestyle. Con un puntaje de 94,82, Torres pudo subir al primer lugar del podio, seguido del británico Kieran Reilly y el francés Anthony Jeanjean.

La anécdota del Maligno Torres en la Villa Olímpica

Entre esas "maldades" que contó el nacido en Santa Cruz de la Sierra, que llegó a Córdoba a los 10 años, está la historia que vivió en los últimos días en el secto de París donde se albergan los atletas.

"Las bicicletas en la Villa Olímpica son públicas porque es muy grande. Pero a medida que fueron pasando los días, hay delegaciones que empezaron a ponerle candados para que no se la lleve otro. Y nos empezó a dar por los huevos. Entonces nos indignamos, les sacamos los asientos y nos fuimos a dormir con los asientos pensando que nadie se las iba a llevar sin asientos. Cuando nos levantamos a la mañana se las habían llevado. Después hicimos lo mismo con las ruedas y nos fuimos a dormir. Ahí nadie se llevó las bicicletas", comentó.

"Cuando estábamos desayunando al día siguiente llega un audio que decía: 'a los que sacaron las ruedas de las bicicletas, espero que no sean argentinos, en diez minutos queremos que estén las dos ruedas puestas porque si no vamos a ir departamento por departamento. Teníamos el café en la garganta, empezamos a correr, pusimos las dos ruedas y después la persona que mandó el audio me encontró y me dijo que ya sabía que era yo pero no quiso decir mi nombre", explicó en su clásico tono cordobés.

El BMX y sus dos variantes

El BMX (abreviación de su nombre en inglés: Bicycle Motocross) es una disciplina del ciclismo que se practica con bicicletas cross con ruedas de 20 pulgadas de diámetro. El BMX abarca dos modalidades: carrera, cuyo objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible, y estilo libre (freestyle), cuyo objetivo es realizar acrobacias.