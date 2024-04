Una semana llena de fútbol: la agenda que no te puede faltar

Champions League: a las 16, Real Madrid vs Manchester City y Arsenal vs Bayern Munich

Copa Sudamericana: a las 19, Argentinos Jrs vs Racing de Montevideo, a las 21, Boca vs Trinidense (Star+)

Boca-festejo-newells.jpg

Copa Libertadores: A las 19, Estudiantes de La Plata vs The Strongest (Fox)

Miércoles 10/4

Champions League: a las 16, Atlético Madrid vs Borussia Dortmund y PSG vs Barcelona

Copa Sudamericana: a las 19 Def y Justicia vs Always Ready y a las 21:30 Racing vs Bragantino

Copa Libertadores: a las 19, Atlético Mineiro vs Rosario Central y a la misma hora Independiente del Valle vs San Lorenzo (Fox), a las 23 Barcelona de Ecuador vs Talleres de Córdoba.

Federal A: a las 16 Olimpo vs Sansinena (por Youtube)

Jueves 11/4

Europa League, a las 16: Benfica vs Marsella, Liverpool vs Atalanta, B. Leverkusen vs West Ham y Milan vs Roma.

Copa Libertadores: a las 21, River vs Nacional de Uruguay (Fox)

Copa Sudamericana: a las 19, Lanús vs Deportivo Garcilaso y a las 23 Delfin de Ecuador vs Belgrano

Viernes 12/4

Copa de la Liga, partido pendiente, a las 19:30 Estudiantes vs Boca (dos tiempos de 31 minutos cada uno)