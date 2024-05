Una tenista, hija de un combatiente de Malvinas, desapareció y la WTA la retiró

La italiana de 32 años, de padres argentinos, no aparece en la clasificación y desde hace dos meses no se sabe nada de ella.

El sábado 23 de marzo, Camila Giorgi cayó por un doble 6-1 ante la polaca Iga Swiatek en la segunda ronda del Masters 1000 de MIamia y fue la última vez que se la vio adentro de una cancha de tenis y la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero. Desde entonces, la tenista italiana, hija de un argentino que fue combatiente de Malvinas, no volvió a responder a las solicitudes de la WTA, la Asociación de Tenis Femenino.

La deportista, de 32 años y que ocupa el puesto 116 del ranking, no se expresó a través de ningún medio y su futuro es un misterio, mientras que la WTA decidió quitar su nombre del protocolo antidopaje y así figura en la lista de tenistas retiradas de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) desde el martes pasado.

Giorgi no atendió el teléfono, no respondió a las comunicaciones y no tiene nuevo contenido en sus redes sociales, se espera que se exprese antes del comienzo de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que comienza el próximo 20 de mayo.