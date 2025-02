Uno de los consejeros de Alpine insinuó que Franco Colapinto será el gran piloto de la escudería

Villadelprat, que trabajó codo a codo con Briatore durante años, también fue contundente respecto al futuro de Doohan en Alpine. "No creo que Flavio crea en Jack Doohan. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas", sentenció, sugiriendo que si el australiano no rinde a la altura de Pierre Gasly, su lugar en el equipo podría estar en peligro.

Un futuro incierto, pero con grandes expectativas

Además, el exjefe de mecánicos reveló que en la Fórmula 1 existen cláusulas que permiten reemplazar rápidamente a un piloto si su rendimiento no es óptimo. “Cuando un piloto no funciona, lo echan y en dos segundos está fuera. No es una ONG, no están para cuidar a los pilotos, sino para ganar", explicó Villadelprat, marcando la crudeza del mundo de la F1 y la oportunidad que se le abre a Colapinto.

Colapinto llega a Alpine en un momento clave de su carrera. Su talento es innegable y, aunque su rol inicial es el de piloto de reserva, el contexto dentro del equipo podría favorecerlo. Con un contrato de cinco años y el respaldo de Briatore, el argentino se perfila como una opción real para tomar el asiento de Doohan si este no logra consolidarse.

El automovilismo argentino tiene grandes esperanzas en él y su presencia en la Fórmula 1 ya ha generado una revolución entre los fanáticos. Ahora, el desafío será demostrar en la pista que puede estar a la altura de las expectativas y consolidarse en la máxima categoría.