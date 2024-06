Uruguayo como Cavani, hincha de Boca y verdugo de sus compañeros: quién es el nuevo refuerzo de Cipolletti

Pero no fueron los únicos tantos que le anotó al Albinegro, ya que él conocía a la institución rionegrina desde hace tiempo. "Conocía Cipolletti desde chico porque jugué con Nacional en Valdivia contra Cipolletti. Pude marcarle también entonces ya es el destino el que me trajo acá hoy. Hace 12 años atrás estaba jugando contra ellos en juveniles"

giovanoni cipo.jpg

Cipo tiene en su plantel a Henry Sáez, José Michelena, Juan Martín Amieva e Iñaki Marcos en la zona ofensiva. También están Santiago Jara y Nicolás Iachetti, aunque con características diferentes. "Me defino como delantero, puedo jugar con un compañero arriba, puedo jugar solo. No me caracterizo como un 9 de área, sino más suelto. Soy un jugador con entrega, que no da una pelota por perdida, trato de no dejar todo. Ya sea con el gol o desde donde me toque", describió.

Sansinena sufrió una sangría importante, con la baja de 14 jugadores y una crisis económica y deportiva muy marcada. "Estaba en Bahía, sabía que mi representante estaba charlando con Cipolletti. Era esperar, estar preparado y se dio gracias a Dios poder venir a afrontar esta oportunidad este desafío y oportunidad con Cipolletti", contó el uruguayo.

Sobre la adaptación al nuevo plantel, Giovanoni agradeció el trato recibido. "Los chicos unos crack la verdad, me recibieron de diez las cocineras y toda la gente. Te hacen sentir parte como si estuvieras hace mucho tiempo y eso es lindo para adaptarse lo más rápido posible y ponerse de lleno con el plantel", dijo.

El mercado de pases se abre recién en un par de semanas, pero Cipo ya se movió rápido y empezó a sumar jugadores para mejorar la competencia interna y su campaña. "Creo que contra Villa Mitre en la fecha 15 podría jugar. Me viene bien el tiempo para adaptarme al grupo y ponerme en mejor forma, a la par de ellos", subrayó el atacante que hizo inferiores en Nacional de Uruguay.