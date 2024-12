Valentín Gómez contó por qué no se hizo su pase a River en ESPN

Durante el mercado de pases River se mostró interesado por el central de Vélez, equipo líder de la Liga Profesional de Fútbol, Valentín Gómez quien estuvo a un paso de cerrar su fichaje con el millonario pero no se dio porque no superó la revisión médica para concretar la negociación con el City Group, quien era parte de la operación.

Ahora bien, cuando todo estaba a punto de hacerse, el zurdo no superó la revisación médica y eso frustró la operación. Motivo por el cual River nada pudo hacer y Valentín regresó a Vélez. En este contexto, el defensor ya recuperó su mejor versión en el puntero de la Liga Profesional, y por primera vez se refirió al tema.

"Me había llamado gente de River, habíamos hablado, pero no más que eso. Yo tengo una lesión en el menisco que no me impide jugar ni rendir al máximo nivel. Eso salió y por eso el City Group fue para atrás", indicó Gómez en charla con ESPN. Mientras que luego se excusó.

"Desde lo físico, siempre dije que estaba bien. Eso en la rodilla sale, es un estudio que supongo que va a seguir saliendo. Pero yo termino los partidos si dolores", tiró Valentín. Y en esa misma sintonía descartó una operación: "Eso implica estar dos o tres meses afuera, lo veo un poco innecesario si no siento el dolor".

Si bien el futbolista de 21 años se quedó con las ganas de pasar al Millonario pero ya está teniendo revancha en Vélez. Y si bien aún no se sabe qué será de su futuro, Marcelo Gallardo también posó sus ojos en él pensando en reflotar la negociación a partir de enero.

La decisión de la familia de Valentín Gómez

El usuario de X (ex Twitter) @LonetaEsca publicó una frase que fue reposteada por el padre del futbolista, Fernando Gómez, una reacción que en Núñez muchos intepretaron como un guiño para River y que podría limitar las chances de que Juan Román Riquelme avance con la presunta intención de contratar al juvenil.

“Valentín Gómez ya dijo que en ese clubcito no va a jugar”, rezaba el polémico mensaje que rettwiteó el padre del jugador. De hecho, esta interacción de Fernando Gómez en las redes fue eliminada pero siguió circulando a partir de la divulgación de una captura de pantalla.