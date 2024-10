Valentín Vázquez, el pibe de Oro que metió goles en reserva y primera el mismo día

Para el Trueno Verde fueron dos victorias en la fecha 8 frente a San Isidro. La alegría no solo se dio por los tres puntos obtenidos en los encuentros, ya que también se sumó el gran desempeño de Valentín. “Están alegrados por mí porque son pocos los chicos a los que suben para las dos categorías y esta vez me tocó a mí. Obviamente siempre trato de dar lo mejor para el equipo”, comentó.

En el cotejo de la tercera, Oro derrotó por 2 a 1 a su rival, y en ese primer turno, el pibe marcó el primero del día. “El gol en tercera fue una pelota que ganamos en la mitad de la cancha, la recuperé, vi a la defensa mal parada, así que me mandé y se la di a mi compañero, al nueve. Cuando la agarró de espalda le digo que me la deje y me la llevé mano a mano. Le pegué, el arquero me dio rebote y del rebote lo metí de zurda”, repasó.

VALENTIN VAZQUEZ 3.jpg

Unas horas más tarde, al delantero le tocó sumar minutos en la primera que goleó por 5 a 0. Uno de los tantos fue el segundo en su cuenta personal del domingo. “El de primera también fue un mano a mano similar, pero en ese sí me pasé a dos defensores dentro del área y le definí cruzado. Ahí sí le pegué con la parte de afuera del pie”, contó.

Trabajar y jugar en la Liga Confluencia

El joven goleador de 20 años, al igual que muchos de los jugadores de la Liga Confluencia, reparte sus días entre el trabajo y el deporte. En el caso de Valentín, comienza sus jornadas en la chacra y terminan en las prácticas. “Estoy ahí en la chacra de lúpulo para Quilmes, estoy trabajando desde febrero. Por ahí los profes cuando me piden que vayamos al gimnasio, en temporadas altas, donde me toca hacer más horas en el trabajo, son un poco más flexibles para poder ir a entrenar”, describió.

En la chacra de la empresa cervecera está varias horas del día junto a sus compañeros. “Estoy en tareas generales, estamos hace un mes en el sector de hilado donde se colocan unos hilos de coco en el alambre. Los de arriba van colgando en la torre y los de abajo van barreteando, se colocan los hilos porque la planta de lúpulo es como una enredadera, entonces esa lo lleva por el hilo”, explicó.

El delantero se lo toma con gran responsabilidad y con su trabajo está más que agradecido. “El lugar en el que estoy obviamente no es donde uno quisiera estar toda la vida, pero es un trabajo que me vino muy bien en este tiempo y además de que es lo que me da de comer. Además de acostumbrarse uno se aferra a eso, estar ahí es mejor que salir a buscar uno”, dijo.

El cuerpo técnico de Fernández Oro entiende los horarios de Valentín y otros compañeros que tienen que salir a ganarse el pan durante la semana. “La verdad que gracias a Dios me puedo acomodar, son horarios donde se me complica un poco por el tema del desgaste físico que hago en cada uno de los lugares. Por el horario no tengo problema”, aseguró.

VALENTIN VAZQUEZ 3.jpg

“Los descansos que me puedo dar estando fuera del trabajo y fuera del entrenamiento me los doy y uno se acostumbra. Después se forma como una rutina y si te gusta el fútbol no tenés problema en ir igual”, agregó sobre sus ganas de jugar.

Como suele pasar en otros planteles de la Liga, hay que completar con juveniles y es la situación de Walter Martínez, que viene trabajando con las inferiores para darle minutos en las categorías superiores. “Últimamente con el profe que tenemos ahora, nos está dando la oportunidad a los que veníamos desde antes en reserva y también a los que están en bloque mayor, tanto quinta como sexta división”, sostuvo.

Valentín viene desde el 2019 entrenando, subiendo de bloque y quedándose en la reserva. La misma situación viven algunos de sus compañeros más chicos del club. “Nos va subiendo a reserva, hay chicos de bloque mayor que están jugando con nosotros en tercera y son jugadores que él ya los tiene listos ahí para cuando estén a punto van a dar el salto a primera. Hay chicos de inferiores que ya han debutado”, mencionó.

El jugador del Trueno Verde está pleno con el andar en el fútbol junto a su club. Además, mantiene su firmeza gracias a su familia, su gran pilar. “Mi familia está re contenta. Desde que juego en inferiores que me vienen alentando, entonces por ahí no veo un cambio en su actitud para alentarme. Siempre fueron igual, me apoyaron desde chico y siempre quisieron lo mejor para mí. Mis familiares, ya sea tía, abuelo, primo, cuando pueden ir a la cancha van y ahí se ve reflejado mucho lo orgulloso que están de mí”, concluyó.