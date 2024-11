Video: la bronca de Iker Muniain después que el DT de San Lorenzo lo saque

El presente no es bueno. El equipo marcha en el puesto 21 de la LPF, con 28 puntos cosechados en 24 partidos (84 puntos posibles). La realidad preocupa y genera en el jugador un clima de tensión a pesar de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió quitar los descensos en medio de la temporada.

Este sábado el entrenador Miguel Ángel Russo buscó por todos los medios dar vuelta el resultado donde la ley del ex fue clave ya que dos exjugadores del cuervo anotaron para la victoria del elenco cordobés y decidió sustituir al mediocampista vasco y capitán del equipo Iker Munian a los 64 minutos de partido para el ingreso de Matías Reali. Rápidamente el vasco mostró gestos de desentendimiento y un enojo que no pudo ocultar.

Enojo Muñiain.mp4

El futbolista con pasado en el Athletic Bilbao contó por qué se enojó al salir: "Si no me voy con bronca, dejo el fútbol hoy. ¿Cómo no nos vamos a ir con bronca? Llego al vestuario y estamos todos rotos, es una situación anímica extrema", dijo y agregó: "Vienes con toda la ilusión del mundo de volver a ganar en tu cancha y acumulamos dos derrotas consecutivas con nuestra gente. La bronca es máxima, estamos muy jodidos".

Y sumó: "Estas situaciones son las que a un grupo lo hacen madurar, estar unidos y confiemos en el trabajo, que es en lo único que hay para confiar, que a medida que pase el tiempo todo se vaya acomodando y se vaya revirtiendo la situación".

Miguel Ángel Russo ya reveló cuáles son los puestos que quiere reforzar para su San Lorenzo

San Lorenzo está en pleno proceso de reestructuración, buscando formar un plantel más competitivo para la próxima temporada. Tras un 2024 irregular que dejó al equipo en el 18° lugar de la Liga Profesional, las decisiones que tome el entrenador Miguel Ángel Russo junto a la dirigencia serán determinantes para definir el futuro del club.

El cuerpo técnico ya tiene claro que será necesario reforzar la columna vertebral del equipo, con especial atención en el arco, la zaga central, el volante de contención y un delantero de área. Estas posiciones han demostrado fragilidad y serán prioridad durante la pretemporada.

Russo.jpg

En cuanto a las bajas, el 'Ciclón' planea realizar una limpieza significativa. Futbolistas como los arqueros Facundo Altamirano y Gastón ‘Chila’ Gómez, el capitán Gonzalo Luján, el joven volante Elian Irala y el delantero Francisco Fydriszewski tienen en duda su continuidad.

Los jugadores que se podrían ir de San Lorenzo en el 2025

Altamirano perdió la titularidad tras un error clave en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, y su futuro parece estar lejos de Boedo. Por otro lado, ‘Chila’ Gómez, quien lo reemplazó, tampoco logró convencer y la alta cifra que pide Racing por su pase (1.800.000 dólares por el 80%) hace inviable su permanencia. El joven Orlando Gill, actualmente a préstamo, se perfila como el principal candidato para defender el arco azulgrana en 2025.

San Lorenzo también debe evaluar a los jugadores que regresan de sus préstamos. Figuras como Diego Calcaterra, Francisco Flores, Alexis Sabella y Ezequiel Aranda, entre otros, serán analizadas por Russo durante la pretemporada. Sin embargo, no todos tendrán lugar en el equipo principal, y algunos podrían ser negociados nuevamente.

San Lorenzo-equipo-Portada.jpg

Uno de los casos más relevantes es el de Iván Leguizamón, quien ha despertado el interés de la MLS, particularmente del Austin FC. Si bien el club ya rechazó propuestas económicas, la insistencia de los norteamericanos pone en duda su continuidad.

Miguel Ángel Russo ya imagina su San Lorenzo para el 2025

Por otro lado, Francisco Fydriszewski ha generado interés desde Universitario de Perú, aunque las negociaciones podrían complicarse debido a diferencias económicas.

Mientras define las bajas, San Lorenzo ya comenzó a reforzarse. La dirigencia adquirió el 60% del pase de Alexis Cuello, el máximo goleador del equipo en 2024, por un millón de dólares. El delantero de 24 años se consolida como una pieza clave para el próximo año.

Miguel Ángel Russo no solo deberá trabajar en incorporar refuerzos que le den equilibrio al equipo, sino también en consolidar un grupo que pueda pelear en lo más alto del torneo local. La pretemporada será crucial para definir las caras nuevas y los nombres que continuarán vistiendo la camiseta azulgrana.