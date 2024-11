Cuál fue el ídolo de San Lorenzo que hoy trabaja de piletero

Escudero.jpg

Pipo Gorosito durísimo con Moretti, presidente de San Lorenzo

Pipo Gorosito, quien sigue firme en su deseo de regresar como director técnico a San Lorenzo, expresó recientemente su descontento y frustración con el presidente del club, Marcelo Moretti. El histórico exjugador y entrenador dejó claro que su vínculo con el club de Boedo se ha visto obstaculizado en diversas oportunidades, especialmente en las tres ocasiones recientes en las que San Lorenzo cambió de DT, y en las cuales su nombre surgió como candidato. Según él, estas oportunidades nunca se concretaron debido a la falta de compromiso y las "promesas incumplidas" de Moretti.

“Antes no me llevaban por Moretti y ahora tampoco”, declaró Gorosito en una entrevista en AM 770, revelando su desilusión con el dirigente. Pipo, como se lo conoce popularmente, explicó que su relación con el presidente nunca fue más allá de una cordialidad construida en encuentros casuales en la categoría Senior, donde ambos participaban. Aunque en su momento Moretti lo postuló como posible entrenador, una vez asumida la presidencia, nunca avanzó en su promesa de llevarlo al primer equipo, dejando a Gorosito con un sentimiento de desencanto.

La dura acusación de Pipo Gorosito contra el presidente de San Lorenzo

“Cuando estaba en el Senior con nosotros y era parte de la Comisión Directiva, siempre prometía, pero al final solo fue ruido”, lamentó. Gorosito detalló que, a lo largo de los años, había desarrollado una relación amigable con Moretti, basada en los momentos compartidos en el equipo Senior. Sin embargo, esa relación nunca se transformó en un respaldo concreto.

Gorosito.jpg Pipo Gorosito

“Nos veíamos en el Senior, jugábamos juntos, pero no somos amigos. Siempre mantuvimos una relación cordial, pero cuando asumió como presidente, no me llamó en ninguna de las tres veces que cambió de entrenador”, agregó. A pesar de esto, también es verdad que la carrera de Pipo Gorosito como director técnico no tiene el mejor historial, teniendo como último antecedente haber sido parte del descenso de Colón de Santa Fe.