Video: la furia de Luis Zubeldía contra un periodista brasileño

El técnico, que conquistó la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito, no se detuvo ahí. "¿Para vos no es normal una discusión en el fútbol? ¿O querés vender? Vamos a otra pregunta, esa no me gustó", continuó. Y más adelante agregó con dureza: "Eso no es ser de San Pablo, eso es ser de otro equipo", en una clara acusación de falta de lealtad hacia el club por parte del cronista.

La tensión no solo reflejó el estado de ánimo del entrenador tras dejar escapar una victoria —San Pablo ganaba 2-1 y se lo empataron a los 84 minutos— sino también una posible presión acumulada por el irregular arranque de campeonato. El equipo suma cuatro empates en cuatro fechas y se ubica en el puesto 16, apenas por encima de la zona de descenso.

Luis 1.jpg Luis Zubeldía

El complicado momento de Luis Zubeldía en Brasil

Zubeldía, que asumió en abril de 2024 y ya dirigió 68 partidos con un balance de 30 victorias, 21 empates y 17 derrotas, enfrenta ahora un momento de evaluación tanto por los resultados como por el clima interno. Si bien su ciclo había comenzado con expectativas altas tras su exitoso paso por el fútbol ecuatoriano, en Brasil comienzan a circular rumores sobre su continuidad.

En su defensa, el técnico argumentó que lo sucedido en la cancha entre sus dirigidos era un gesto natural del juego. "Es de mala educación después de haber jugado un partido importante prestar atención o poner el foco en dos o tres jugadores que, por supuesto, luego de un empate pueden estar enojados porque queríamos ganar", dijo.