Viral: el video del Pipa Benedetto en su último partido en Boca que se llenó de likes

El jueves pasado, Benedetto celebró su cumpleaños número 34 en un salón privado de Puerto Madero, acompañado por varios compañeros del plantel xeneize, muchos de los cuales estaban lesionados y no disponibles para el fin de semana, como Cristian Lema y Marcos Rojo. Sin embargo, lo que realmente molestó a Martínez fue ver al delantero en la sala de kinesiología al día siguiente, donde Benedetto pronunció la frase: "Noches alegres, mañanas tristes", lo que desencadenó la reacción del entrenador.

Embed “Enfocá allá, están todos muert*s”



El comentario de Pipa Benedetto, post-victoria de Boca en el Superclásico.



Vía @caspersas_.



pic.twitter.com/MnnMbR6MqC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 21, 2024

El enojo de Diego Martínez con Darío Benedetto

Martínez no ocultó su descontento en la conferencia de prensa posterior al partido contra Central Córdoba, donde Boca remontó espectacularmente para ganar 4-2. "¿Por qué no estuvo concentrado Benedetto? Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción eran los que viajaron, los que mejor nos iban a representar y que más disponibles estaban para este partido", dijo Martínez, dejando claro su postura firme respecto al delantero.