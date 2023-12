Viral: el video de la mejor publicidad a un año de Argentina Campeón del Mundo

En esta se puede ver a una mujer de espaldas a la cámara, con la posición de estar llevando un bebé aupa. De fondo suena una canción de cuna, mientras la cámara va acercándose lentamente a la mujer, quien empieza a hablarle al supuesto infante con una voz tranquila y cariñosa.

Cómo es la publicidad de TyC Sports para celebrar el Mundial 2022 de la Selección

“Desde que llegaste nos cambiaste la vida sabes, estuvimos años esperándote, no te das una idea de la alegría que nos diste. Todas las noches me acostaba pensando en vos y ahora cada vez que te miro no lo puedo creer. Mi papá siempre me decía que hasta que no lo vivís no te puedes imaginar lo que se siente. Tenía razón”, se escucha decir a la mujer que finalmente se da vuelta y revela que no tiene un bebé en sus brazos sino la Copa del Mundo.

Obviamente las redes sociales se hicieron eco de la nueva publicidad de TyC Sports, siendo ampliamente elogiada por los usuarios y levantada por varias cuentas de Twitter.