Viral: de qué manera se refirió Riquelme al árbitro del Boca - River de la Copa de la Liga

Junto a Falcón Pérez, se ha anunciado la delegación arbitral completa para el Superclásico. En el VAR estará Jorge Baliño, mientras que los asistentes serán Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani.

Además, Pablo Echavarría ocupará el rol de cuarto árbitro y Cristian Navarro de quinto árbitro. La expectativa por el desempeño arbitral en este encuentro crucial entre Boca y River está en aumento, y las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de recordar la controvertida frase de Riquelme en el último enfrentamiento entre ambos equipos.

Los dichos de Riquelme sobre el uso del VAR

Hace unos días, Riquelme ya había hablado sobre el VAR, en donde criticó con dureza el uso que hay de él: "Hoy a mí se me complicaría. Con el VAR me anularían todos los goles por el tema de los brazos, que Riquelme empuja... Ahora los defensores marcan con las manos atrás, ¿cómo haces? Cambió mucho el fútbol. Me cobrarían foules todo el tiempo. El fútbol de hoy es un quilombo, ahora el 5 que te pegaba patadas se agarra la cara porque lo tocás... Jugar al fútbol también tiene sus trampas y mañas. A veces miro y digo que eso no es falta, es una maña, pero ya no se puede ni rozar al contrario. Cualquier falta pedimos rojas, se tiran al piso, reclaman al árbitro, todos contribuimos un poquito para que el fútbol sea peor”.