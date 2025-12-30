Ya le habría comunicado a Boca: Ander Herrera tomó una decisión sobre su futuro futbolístico

El mediocampista español habría comunicado a la comisión directiva la decisión tomada después de analizarlo durante semanas.

Ander Herrera se tomó unos días en España, su país natal, para bajar la adrenalina de un año futbolístico complicado con Boca y pensar en frío cuál es su futuro profesional luego de una extensa carrera por el fútbol internacional. Mientras tanto la comisión directiva comandada por el presidente Juan Román Riquelme esperaba con cautela la respuesta del vasco que logró continuidad en la última etapa del año luego de un sinfín de lesiones.

Ya lo tendría decidido. Después de horas, días y semanas de pensarlo, el mediocampista le habría hecho saber al club de La Ribera que sus intenciones son renovar su contrato para disputar, entre otros torneos, la Copa Libertadores. Pareciera que el jugador de 36 años siente que aún tiene cosas para darle al equipo que durante la próxima temporada conducirá Claudio Úbeda.

Entendiendo que la cláusula de renovación automática venció, la comisión directiva ya estaría trabajando en realizar un nuevo vínculo contractual con el fin de hacer efectivo el sueño del futbolista. Si bien por momentos se hablaba de un contrato por productividad, trascendió que una de las posibilidades concretas es que el jugador sufra una rebaja salarial importante.

Ander Herrera

Boca busca un delantero argentino que la rompe en Brasil

El mercado de pases de Boca todavía no tiene novedades oficiales, pero Juan Román Riquelme y compañía se encuentran negociando con clubes y jugadores para reforzar la zona ofensiva. Además de las gestiones por el extremo colombiano, Marino Hinestroza, el xeneize busca más futbolistas en ataque para jugar la Copa Libertadores 2026.

El lunes por la noche, en su canal de streaming, Flavio Azzaro contó que Boca se puso en contacto con el entorno de Pablo Vegetti, que milita en el Vasco Da Gama desde hace dos años y medio.

Vegetti.jpg

El inoxidable delantero argentino convirtió 27 tantos este año con la camiseta de Vasco y miró a todos desde arriba. Además, lleva 60 goles en sus 140 partidos disputados con esa camiseta.

Vegetti, de 37 años, fue el máximo anotador de Brasil en la temporada por encima de Kaio Jorge (26), De Arrascaeta (25), José López (25), Hulk (21), Alan Patrick (21), Germán Cano (20) y Vítor Roque (20).

El centrodelantero brilló en el Belgrano de Farré que ascendió a primera con una gran campaña en la Primera Nacional del 2022. Luego, se transformó en goleador del torneo de primera inmediatamente, compartiendo el topo de la tabla de anotadores con Michael Santos, de Talleres.