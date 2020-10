El fiscal encargado de la toma de Guernica , Juan Cruz Condomí Alcorta, aseguró que esta mañana "se cumplió con la orden judicial y nada más" y aclaró que "se utilizó el mínimo de fuerza" en el desalojo de los terrenos. "Se cumplió con la orden judicial y nada más que eso. Hay 39 detenidos y heridos policiales más que nada. No se tiró un solo gas lacrimógeno porque a los policías los deja ciegos", indicó el fiscal en declaraciones radiales.

También subrayó que "se utilizó el mínimo de la fuerza" y "solo se tiraron balas de goma cuando le arrojaron a la policía balines". "No hubo represión. Me tomé una selfie con mis colegas para demostrar que estaba todo bajo control. No veo cuál es la falta de respeto", concluyó.