Descubrió engaño de ídolo reciente de Boca y lo liquidó en las redes

"Mi novio me hizo videollamada que se estaba acostando a dormir y a la media hora estaba en el baile con unas nenas. So vo flash. Yo en casa dándole la teta a Tian y haciéndole unos fideos a Matilda, una bien para cuando. La excusa: no te conté porque sabía que te ibas a enojar. Jajaja oh qué inteligente. A veces de tanto que tenemos no sabemos valorar y queremos más y más. Qué pena Mabel, hasta acá llegué", expresó García con notorio disgusto.

Además, según lo publicado por el portal BolaVip, Saru subió luego otro tuit dando a entender que estaba cansada de su pareja. "1 se perdona, 2 también, 3 queda ahí con bronca pero hay que ser adultos tenemos una familia, 4 ya no te banco, 5 me caes mal, 6 me cansaste, 7 (una serie de números antes) me perdiste".

Por último, la mujer compartió en su cuenta de Instagram una foto con una frase llamativa: "¿Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo?". Por ahora, el posteo se mantiene. ¿Cómo seguirá esta historia?