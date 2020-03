La respuesta en las redes no tardó en llegar. "Sos un caradura, me da verguenza que seas el presidente de mi club"; "Caradura, te tomaste el palo", "Con todos en su casa Marce. Si estás aburrido pegate una vuelta en kayak en el lago, pero tratá de no boludearnos más. Gracias", fueron algunos de los comentarios que cosechó el posteo.

"Recomiendo no putear ni bardear más a @cuervotinelli, poco le influye a él todo lo que le digan. Sí peguenle donde más le duele, el RATING, cuando vuelva a hacer su programa cloacal, NO LO VEAN. Simple"; "Nos vendrían muy bien los aportes previsionales que debés...", agregaron otros internautas.

Ga Padovani on Twitter vengo a leer las puteadas nomas...porque estoy aburrida, pues #cuarentena pic.twitter.com/pgiJZOLn87 — Ga Padovani (@Gachytay) March 25, 2020

En las últimas horas, Candelaria Tinelli, quien viajó con su padre a Esquel, compartió en Instagram una postal junto a su hermano menor a orillas de un espejo de agua. Sin embargo, al poco tiempo, eliminó el posteo.

No obstante, en sus historias siguió compartiendo momentos de su día y de las cosas que hace en pos de matar el aburrimiento que puede producir el aislamiento. En sus historias subió imágenes de chocolates y bombones y la de un perrito.

cande tinelli esquel (1).jpg En medio de su polémica estadía en Esquel por la cuarentena del coronavirus, Cade Tinelli publicó una foto con su hermano y luego la elimonó.

LEÉ MÁS

Marcelo Tinelli: cuarentena en casa