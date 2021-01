Desde Neuquén, Leti Siciliani apuntó contra el jurado por su renuncia forzada

“No me gustó estar en ese lugar, me hubiese gustado irme como cualquier otro participante. No me gustó en el lugar en el que quedé, pero creo que tomé la decisión correcta”, dijo la actriz el domingo en diálogo con Flor Vigna.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJm2Pm9Dkqd%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPDHXEL8QHamVqkZB8BQPgXggEf7UoxLZBMkiadShsDqDf3KoJalXQqk6aIU2GeZApbS7drQpbDfa161Krv8wPmiLMcvCLJj4rAYkYlwUGkwAS9bAjIkMYCVsSzDgh2DrEBEbQpMEGNrPRvxTIi6acJutZCCWAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

“Fue un poco pensar en Analía, un poco de orgullo y un poco pensar que hasta ahí llegué”, añadió la ex participante este lunes por la tarde en Cortá por Lozano.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJm7pgioeSW%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPDHXEL8QHamVqkZB8BQPgXggEf7UoxLZBMkiadShsDqDf3KoJalXQqk6aIU2GeZApbS7drQpbDfa161Krv8wPmiLMcvCLJj4rAYkYlwUGkwAS9bAjIkMYCVsSzDgh2DrEBEbQpMEGNrPRvxTIi6acJutZCCWAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Siciliani dijo que quería continuar en la competencia pero que el trato del jurado la desmotivó. “Lo del desgano me hinchó las bolas, yo soy así, es mi personalidad. Yo no tenía la decisión tomada, pero durante el programa sentí que la eliminada era yo”, dijo para luego destacar que se angustió mucho. “Me la pasé llorando después. Me angustió mucho, lloré un montón”, añadió.

Vacaciones, canje y promos en Villa La Angostura y Neuquén Capital

Tras su salida de MasterChef Celebrity que se emitió el domingo por la pantalla de Telefe, Leticia Siciliani viajó a Villa La Angostura para descansar rodeada de los paradisíacos paisajes cordilleranos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJb8vu2hBYg%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPDHXEL8QHamVqkZB8BQPgXggEf7UoxLZBMkiadShsDqDf3KoJalXQqk6aIU2GeZApbS7drQpbDfa161Krv8wPmiLMcvCLJj4rAYkYlwUGkwAS9bAjIkMYCVsSzDgh2DrEBEbQpMEGNrPRvxTIi6acJutZCCWAZDZD View this post on Instagram A post shared by Leti Siciliani (@letisiciliani)

Con el fin de promocionar el reality gastronómico y una empresa de cable e internet, la actriz se fotografió en el puerto de La Angostura y escribió: “Estoy de vacaciones, intentando relajar un poco, pero igual no me quiero perder nada del programa”. “Por suerte los tengo a ustedes y ahora también a @directvgo. Posta cambió la forma de ver la TV! Podés ver tv en vivo, pelis, series o recitales estés donde estés. Acá EL PARAISO desde donde no me pierdo nada”, manifestó en un posteo junto a una postal de ella posando en un muelle.

Leti en Neuquen 2.mp4

Leticia también hizo una parada por Neuquén Capital para hacer un vivo de Instagram con Flor Vigna, tras la gala de eliminación del domingo. Allí la actriz reveló que estaba viajando en auto y que continuaría camina una vez finalizado el mano a mano con la ex campeona del "Bailando".

“Estoy en Neuquén, volviendo de vacaciones, mañana ya tengo que arrancar la semana”, manifestó en un tramo de la charla en la que reveló que la pasó mal en su última gala en MasterChef.

Luego, la actriz compartió varias historias de Instagram disfrutando de un exquisito menú en el restaurante del Hilton Garden Inn Neuquen para promocionarlo.