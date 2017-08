"Desde que bailé en lo de Tinelli tengo mucho más levante"

Incluso, cree que puede llegar a ser un antes y un después, como aquella piña que le pegó el cantante tropical Ricky Maravilla y le bajó –casi literalmente– los dientes, enojado por una cámara oculta que el Mago le hizo para Pasión de sábado hace ocho años y que él transformó en su marca personal. Tanto que decidió no arreglárselos porque, después de todo, fue ese incidente el que lo catapultó a la fama, al menos a su mayor fama desde que debutó, a los 14 años, en el programa conducido por Carlitos Balá en el viejo ATC. “No hago ningún tratamiento para mejorar mi sonrisa por cábala. Al menos por ahora... Voy a esperar un poco más. Siempre traté de verle el lado positivo a eso pasó”, asegura.

Recibí muchos mensajes con invitaciones de las más variadas, como hacer un viaje por el mundo”.

Después de tu presentación en el certamen, ¿cambió tu vida cotidiana?

Hay un antes y un después de esa noche en explosión de popularidad. Antes, en la calle, me paraban únicamente cuando iba a cenar a un restaurante y eso me pasa ahora hasta cuando paro a cargar nafta a una estación de servicio. Cualquier lugar es válido para saludarme. Por eso siempre tengo a mano una moneda, un billete o un mazo de cartas para improvisar algo.

Dicen que también tuviste varias invitaciones a salir...

(Risas) Es tremendo lo que suma para el levante tener exposición mediática. Lo pude comprobar estos días. Recibí muchos mensajes con invitaciones de las más variadas, a tomar un café y hacer un largo viaje por el mundo.

¿Puedo saber qué contestaste a la segunda opción?

Que por el momento lo puedo solventar yo y que el día que esté con alguien va a ser porque realmente esa persona me gusta mucho. Al final, acá aplica más que nunca esa frase de Dios le da pan al que no tiene dientes.

¿Alguna famosa para mencionar?

Sí, pero por respeto y caballerosidad no voy a decir su nombre.

¿Vas a volver a bailar?

Nunca se sabe. Ojalá que sí, yo sigo obviamente paradito, como siempre y hace cinco años, en el lugar. Aunque disfruto de ver el show, mi sueño era bailar, llegar a la pista. Lo esperaba con todas mis ganas.

¿Físicamente te sentiste a la altura?

Sí, porque fueron dos semanas en las que entrenamos a full. Además, porque fui estratégico y, si bien no soy bailarín, traté de dar lo mejor de mí para que la gente, por un lado, se divirtiera y por otro, viera algo de lo que hago.

¿Qué significa para vos la magia?

Es actuación y la posibilidad de crear ilusiones. Además, le debo mucho a la magia. Gracias a ella viajé por todo el país y por el mundo. Todo el tiempo me permite conocer gente nueva, súper interesante. Para mí es todo: me apasiona, me divierte como un hobby y me entretiene mucho.

La descubriste cuando eras muy chico...

Sí, a los ocho años, cuando mi abuela me regaló una cajita de magia y seguí jugando haciéndole magia a mis familia y vecinos. Por suerte, mis padres me tomaron muy en serio y enseguida me ayudaron a profesionalizarme, haciendo la carrera de magia e ilusionismo. Todo lo que hice en mi vida está relacionado con esa pasión. Desde la adolescencia, empecé a pensar en una empresa que tuviera que ver y me permitiera vivir de esto. Así nació mi escuela de magia y la venta de productos para magos. También mi rol en la Universidad Católica Argentina está relacionado con la magia. Doy charlas de neuromarketing para los alumnos que cursan la Licenciatura en Marketing (además se licenció en esa carrera en la Universidad Kennedy y terminó un máster de neuromarketing en España).

¿Y qué hacés cuando no estás en ninguno de estos lugares?

Descanso, leo algún libro o miro tele. Soy fan de los programas de entretenimiento. Soy un fiel televidente de Showmatch, Intrusos y los almuerzos de Mirtha Legrand. También me engancho mucho a ver videos y shows de magia de otras partes del mundo que me sirven para perfeccionarme.

¿Es cierto que seguís viviendo con tus padres? ¿Motivos?

Pocos. Tiene más que ver con una cuestión de comodidad y cariño.

¿Ellos no te dicen que ya es hora de partir?

No, supongo que porque soy hijo único y nos llevamos bien (su mamá es ama de casa y su papá es empleado administrativo). Supongo, de todos modos, que voy a formar una familia. O al menos es lo que me gustaría y sé que todo puede pasar. Espero enamorarme. Cuando suceda, se enterarán. Tuve dos o tres noviazgos en mi vida, el último hace tres años.

¿Las chicas te pedían que les confesaras los trucos?

Siempre. Pero se daban por vencidas enseguida. Tanto amigos o ex parejas ya ni me lo preguntan porque saben que no lo digo. Obviamente sí lo comparto con mis alumnos porque van a saber disfrutar del truco igual y no los mueve sólo la curiosidad. Trato siempre de conservar el secreto por una cuestión profesional. El mago es un creador de ilusiones y lo más lindo que uno puede darle al otro es la posibilidad de disfrutar de esa ilusión.

¿Algún mensaje para los niños en su día?

En este día tan especial espero que puedan cumplir todos los sueños que tengan por delante. Se los deseo de corazón.