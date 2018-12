Desfiguran a cirujana al salir de una fiesta

“Siento impotencia, angustia y dolor, estuve internada en la Clínica Zabala, y tras el ataque no tuve ninguna comunicación a nivel político o institucional”, manifestó De Magistra en su domicilio del barrio de Belgrano.

“No pude ver a mi atacante porque venía por la vereda mirando el piso, una sombra apareció y me golpeó. No fue solo un golpe. Me agarró de los pelos, me pegó rodillazos, caí al piso y me siguió pateando, fue terrible”, expresó la mujer todavía angustiada. El agresor no robó ninguna pertenencia de De Magistra, solo la golpeó, la abandonó inconsciente y escapó. Tras diligencias policiales se pudo establecer que el individuo atacó a otras mujeres esa misma noche. Una de ellas muy cerca del lugar en que luego fue golpeada De Magistra. En procura de dar con el responsable de esas agresiones, la policía solicitó a los posibles testigos, o a quien pueda aportar datos de alguna cámara de esa zona de Río de Janeiro al 500 que la acerque a los investigadores.