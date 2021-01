Desgarrador: escuchó por teléfono como le disparaban a su esposa

Cuando intentó refugiarse en su vivienda, no pudo cerrar la puerta y entonces uno de los delincuentes , ya adentro, le disparó desde atrás.

El suegro de la mujer se encontraba bañándose cuando escuchó disparos, por lo que salió de la ducha y la encontró en el piso del comedor emanando sangre. Allí notó la falta del celular, el cual se habrían llevado los ladrones.

Personal policial observó una ojiva sobre el suelo cerca de la puerta de ingreso y lo que podría ser un impacto en los azulejos de la cocina.

Uno de los detalles del caso que estremece es que a casi 400 kilómetros de distancia, su pareja escuchó todo por teléfono. Es que los delincuentes le dispararon cuando la mujer a quemarropa, justamente para quitarle el teléfono móvil, en presencia de su pequeño hijo de 5 años, que se escondió debajo de las sábanas de la cama.

Desde el Heca, Ezequiel recordó su última conversación. En este sentido, el hombre recordó a la prensa que charlaban sobre una planta, un aloe vera, cuando de pronto Ana comenzó a gritar “no, no”.

“Le digo 'Amor, amor' y no me contestaba. Lo último que escuché fue la detonación, una explosión, un disparo y después de eso un profundo silencio. Y me agarró una desesperación…”, contó, al borde de las lágrimas.

Ezequiel estaba fuera de Rosario por trabajo, a unos 380 kilómetros. “Quiero verla y pedirle perdón que no estaba para defenderla”, se quebró.

El esposo señaló que en ese momento él estaba conduciendo el camión. "Paré el camión en la banquina y no sabía qué hacer, me temblaban las piernas, estaba paralizado", continuó. Además, mencionó que luego se preocupó por su hijo Aitán de tan solo 5 años: "¡Aitán no está, se llevaron a Aitén! yo escuchaba que decían en mi casa; estaba desesperado", reconstruyó.

Después contó que su hijo en verdad "se asustó mucho, se encerró en el dormitorio y trabó la puerta con un dispenser de agua. Y se escondió debajo de las sábanas. Lo encontraron ahí todo tapadito".