Desgarrador: se negó a tener sexo y le partió un ladrillo en la cabeza

El violento episodio ocurrió el sábado pasado en la casa de la víctima, identificada como Andrea, en la localidad de Concarán (San Luis). Horas más tarde, con las fuerzas que le quedaron, la mujer denunció al hombre por violencia de género, razón por la que recibió asistencia de la Secretaría de la Mujer.

El video dura un minuto y es pura angustia. Con los ojos morados y llenos de lágrimas, la mujer aseguró que tiene miedo y que el hombre que la golpeó con saña la acosaba desde hace más de un año.

“Mire cómo me dejaron. Yo me negué a tener relaciones, él me golpeó con un ladrillo en la cabeza, me duele todo el cuerpo. Ya hice la denuncia, me vio el doctor. Quiero saber si usted puede hacer algo. Tengo miedo de estar en mi casa sola. Por favor, señora"

Por estas horas, Andrea está internada en el hospital de Concarán. “Acá me siento protegida pero vivo con miedo. Tengo miedo que este hombre entre y me mate”, manifestó al portal San Luis 24.

Si bien la jueza de Familia, Daniela Estrada, ya dispuso una restricción de acercamiento, la mujer tiene miedo de que no se cumpla. Ahora, espera a que la Justicia avance con una causa sobre el atacante.

Andrea tiene tres hijos y se gana la vida vendiendo pastelitos caseros que reparte en bicicleta. “Mis hijos están estudiando en la facultad, yo también estudio. Pero me da vergüenza que me vean así. Si no fuera porque alcancé a empujarlo (al agresor) y cerrar la puerta me mataba”, relató.

“Hace un año que vengo queriendo hacer la denuncia y no me la tomaban. Primero porque no tenían tinta, después no tenían sistema y luego porque no estaba el oficial”, aseguró.

