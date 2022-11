Después de 5 meses apareció la Niña Loly Antoniale: a dónde fue

Niña Loly Disney 2.jpg

Pero en qué sentido estuvo bien acompañada, pues que en las fotos Loly Antoniale no estuvo sola, sino que estuvo todo el tiempo con su hermano Claudio y pequeña sobrina Isabella. La ex pareja del ex conductor de Intrusos no ocultó su felicidad por poder compartir su cumpleaños con su familia. “Isa & Seba, ¡Gracias por venir!”, escribió al costado del posteo. Obviamente, todos sus seguidores siguen con la duda de que si Loly sigue en pareja o no con un reconocido empresario musical de la escena de Miami.