El delincuente de botas blancas, que trabajaba en un frigorífico de la zona, fue detenido en la misma localidad de Marcos Paz, a cuatro cuadras de donde cometió el hecho. Cuando la policía se presentó en el lugar, la madre avisó que su hijo estaba en la vivienda de una tía y fue detenido.

En la dependencia policial se constató que tenía una mordedura en la mano izquierda, tal como declaró la víctima.

Según le dijo la nena a su mamá, tras interceptarla el violador la llevó a un descampado, le tapó la boca y la nena lo mordió, tras lo cual le pegó una piña en la boca. Tras el ataque le dijo que le dio una lección por "andar de noche".

Laura, la mamá de la nena en declaraciones con la TV contó cómo el agresor interceptó a su hija. "Le decía que no gritara porque la iba a matar", aseguró. "Ella me pide perdón porque se fue, no sé cómo ayudarla. Le digo que la amo, que ella es mi bebé", dijo entre lágrimas.

El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la madrugada, cuando la nena volvía caminando sola por la calle tras haberse escapado de su casa para pasear con una amiga por el centro de la localidad bonaerense.

