Detuvieron a dos ex secretarios de Néstor y Cristina

Santa cruz. Dos ex secretarios privados de Néstor y Cristina Kirchner fueron detenidos el martes por la madrugada en Río Gallegos, donde vivían, en el marco de la denominada causa de los cuadernos de las coimas que lleva adelante el juez Claudio Bonadio. Se trata de Julio Daniel Álvarez (ex secretario de Néstor) y Víctor Fabián Gutiérrez (ex secretario de Cristina). Bonadio también libró órdenes de detención contra Raúl Copetti (ex tesorero del Frente para la Victoria de Santa Cruz) y los también ex secretarios de los Kirchner Roberto Néstor Sosa y Ricardo Fabián Barreiro.