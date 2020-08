Detuvieron a Roxana Carabajal por salir en defensa de unos chicos que jugaban al fútbol

Según el informe de la Policía, Roxana Carabajal, de 47 años, y María del Carmen Saavedra de 45 y esposa del bailarín Juan Saavedra, habrían agredido con empujones, patadas y golpes de puño al Comisario Montes y al Principal Durán, para luego ingresar en sus domicilios. Además, según la versión policial, obstaculizaron la salida de los móviles.

Ante estos incidentes, el fiscal, Sebastián Robles, dispuso que las mujeres sean demoradas y trasladadas a la Escuela de Suboficiales y Agentes por atentado y resistencia a la autoridad. Los jóvenes también fueron llevados hacia la dependencia policial por la infracción al Artículo 205 del Código Penal.

Todo el incidente quedó registrado en un video, en el que se puede ver como Roxana Carabajal sale primero en defensa de Saavedra, a quien los efectivos se querían llevar detenida. La cantante les grita "¿Quién se creen que son, loco? Ponganló así Gerardo Zamora (el gobernador de Santiago del Estero) nos ve, se quieren llevar a Nazareno Saavedra de una esquina por jugar a la pelota". "Están en la puerta de su casa", les grita la cantante, a quien le dicen que está prohibida jugar al fútbol en la vía publica. "No digan pelotudeces, no es la vía pública, es la puerta de su casa", asegura Carabajal, antes de ser detenida: "Nosotros no nos vamos a separara de esos niños", dice.