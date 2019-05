Detuvieron a siete policías por la persecución trágica

Además de los siete policías apresados, Cristian Ritondo informó que fueron desafectados otros cinco funcionarios policiales de alto rango.

Los siete policías detenidos por la persecución ya fueron desafectados por Asuntos Internos. La misma sanción recibió el titular de la comisaría de San Miguel del Monte, subcomisario Julio Franco Micucci. Además, fueron apartados de sus cargos cuatro jefes policiales: el comisario general Marcelo Corbalán; el superintendente de Seguridad Región Capital, comisario mayor Óscar Osvaldo Frías; el jefe departamental de San Vicente, comisario inspector Juan Carlos Sosa, y el segundo jefe departamental de San Vicente, comisario inspector Mario Ángel Mistreta.

“En medio de tanto dolor, es traer un poco de paz. El dolor va a seguir pero estamos reclamando justicia y los queremos (a los policías) presos. Se está haciendo justicia”. Yanina mamá de Camila, una de las víctimas de 13 años “Estoy contenta porque la Justicia se está moviendo como corresponde, y agradecida con la familia de Monte, ya que gracias al esfuerzo de ellos podemos seguir adelante”. Gladys mamá de danilo, otra de las víctimas de 14 años

En conferencia de prensa, Ritondo contó que el procurador general Julio Conte Grand se comunicó por teléfono para confirmarle que estaban las pericias y las autopsias. “En uno de los cuerpos de los chicos se ha encontrado una bala compatible con un arma 9 milímetros. Se están peritando los restos del auto, se está trabajando sobre las pistolas. Se está trabajando con Gendarmería, con pericias balísticas y de restos de pólvora en los chalecos”, dijo.

“Esto necesita el mayor esfuerzo del Estado. Primero porque no vamos a proteger a nadie y segundo porque estos ex miembros de la Policía no solamente han manchado el honor de la fuerza, el uniforme, sino que han deshonrado a muchos de sus compañeros”, agregó Ritondo.

Rocío todavía está muy grave

Rocío Guagliarello sobreviviente del choque fatal en san Miguel del Monte, que se cobró la vida de cuatro chicos. su estado de salud es delicado, según definió el doctor González Villamonte, subdirector general del Hospital de alta Complejidad de el Cruce, en Florencio Varela, durante un parte oficial. “rocío presenta un cuadro de politraumatismo grave, traumatismo craneoencefálico grave, una contusión pulmonar bilateral, laceración apática y una fractura de fémur y húmero”, aseveró el profesional de la medicina.