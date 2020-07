Deuda: bonistas se unieron y anunciaron una nueva propuesta

Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvieron en los últimos días que la Argentina no modificará esa iniciativa y que constituye el "máximo esfuerzo" que puede realizar el país.

Si bien la propuesta tuvo aceptación de diversos grupos, generó el rechazo del influyente y poderoso BlackRock, de Larry Fink, el más grande del mundo. "Hemos hecho un último esfuerzo y, como lo prometí, no vamos a proponer algo sobre otra postergación de los argentinos. No podemos más que esto y esperemos que lo entiendan. No nos vamos a mover de la última oferta", afirmó el jefe de Estado la semana pasada.

Este lunes, según lo anunciaron en un comunicado conjunto, el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio prometieron llevar una nueva propuesta.

Larry Flink Larry Fink, titular de BlackRock

Dijeron que la idea representa "importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada de la escritura de 2016".

Dicen tener más de un tercio de los bonos globales en circulación de Argentina y más de un tercio de sus bonos en circulación.

"Nos hemos unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores", indicó.

Sostienen que su propuesta mejorada "proporcionará el alivio a corto plazo que la Argentina necesita con urgencia".

También aseguran que "brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital".

Afirman que la propuesta "proporcionará el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida".

Se espera que en las próximas horas se conozca en detalle la oferta y consiguiente respuesta del Poder Ejecutivo.