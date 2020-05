Este conglomerado de agrupaciones se formaron alrededor de asesores legales para conducir las charlas con el Gobierno argentino a principios de este año y si bien venían actuando de forma independiente, por tener distintas necesidades y fondos con estrategias diferentes, se unieron para rechazar la oferta.

"Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias. Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparados para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República", explican el comunicado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, quien conduce las negociaciones dijo que ya no hay lugar para las ilusiones. "En el mundo del nuevo COVID-19, no podemos seguir gastando el 20% o más de los ingresos públicos en el pago de la deuda, tal como han pedido efectivamente algunos acreedores. Es simplemente imposible”, agregó.

“Son tiempos extremadamente difíciles para los bonistas y Argentina es un anticipo de lo que vendrá para las naciones de todo el mundo que luchan contra la deuda. Sin embargo, los bonistas pueden elegir entre reconocer los desafíos históricos y buscar nuevas formas de avanzar, o insistir caprichosamente en plazos de pago de la deuda con poca visión de futuro que parecen proveer retornos rápidamente pero que en realidad solo debilitan a los países deudores y socavan su capacidad de pagar deudas. Las exigencias insostenibles solo dan lugar a resultados insostenibles”, sostuvo.

La oferta de canje de deuda propuesta por el Gobierno nacional vence el próximo viernes 8 de mayo y los tenedores de bonos se mostraron abiertos a seguir negociando. La última fecha será el 22 de mayo cuando vence el plazo de gracia acordado. Ese día, en caso de no hacer un pago de último momento que extienda el plazo de negociaciones, el Tesoro argentino caería en default de su deuda regida por tribunales del exterior.

LEÉ MÁS

Guzmán a los acreedores: "No podemos pagar más"

La oferta de reestructuración de la deuda vigente hasta el 8 de mayo