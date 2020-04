Si bien tres grupos de acreedores ya se manifestaron en contra de los detalles conocidos el viernes, a partir de ahora tendrán mayores elementos para el análisis.

La norma dispone la reestructuración de la deuda pública para los títulos legislados bajo ley extranjera, y precisa que los alcances, términos y condiciones de los nuevos títulos se encuentran en un extenso anexo denominado "Suplemento del Prospecto".

Además, determina que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares, no podrá ser superior a un valor nominal de US$ 44.500 millones. En tanto, estipula que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en euros no podrá ser superior a un valor nominal de € 17.600 millones.

El Ministerio de Economía dispuso en marzo último la registración ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) de un primer monto de US$ 30.500 millones, y el 13 de abril último lo amplió en US$ 20.000 millones.

"La propuesta diseñada permitirá al Estado Nacional restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo Ley Extranjera, permitiéndole de esta forma hacer frente a servicios de deuda acordes con la capacidad de pago de la República Argentina conforme fuera expuesto por la Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa", indica la norma en sus considerandos.

Además, destaca que, "en virtud de las características particulares de la oferta descripta, el mejoramiento en el perfil de vencimientos resultante es consistente con un sendero de crecimiento económico sostenible, condición necesaria para restaurar la capacidad de pago de la República Argentina".

Mientras tanto, corre el plazo de gracia de 30 días a partir de hoy para que la Argentina no entre en default, ya que hoy vencen USD 503 millones de cupones de los bonos globales pero el Gobierno ya dijo que no cumpliría con el pago.

La propuesta conocida hoy también habilita a que la reestructuración pueda ser parcial y que algunos bonos elegibles queden afuera del canje, ya que el Gobierno dispuso que en la fecha de cierre del canje informará qué bonos han sido excluidos por no llegar al mínimo de aceptación que imponen las cláusulas colectivas.

