"Fue hace cinco años aprox el día que yo decidí 'salir del closet'. En un día como hoy, fue en junio casualmente, no estaba pensado pero fue en junio, en el cual decidí que iba a vivir mi vida como yo quería vivirla y de la forma más libre posible. Con todos los miedos y toda la inseguridad que eso conlleva", añadió.

"Agarré y lo hablé con todes mis afectos y hoy haciendo retrospectiva, cinco años atrás veo fotos mías y me doy cuenta de un montón de cosas que tienen que ver conmigo y que tienen que ver con cómo era y como soy. Viendo fotos así, del pasado me doy cuenta, en este último tiempo me estoy dando cuenta de eso, que yo no sonreía en las fotos, parece una pelotudez, parece re tarado. Es un concepto que tiene que ver con cómo la sociedad te acepta o como la sociedad te tiene que aceptar. Yo en esa época me acuerdo que antes de salir del closet entrenaba todos los días, literalmente, hacía dos o tres horas todos los días, sacando domingos, y tenía lo que muchos conocen como cuerpo hegemónico ¿digamos? Y yo creía que eso a mí me iba a ser feliz, como ser aceptado por la gente. Después me doy cuenta que no", manifestó.

"Haciendo retrospectiva y viendo fotos viejas de esa época y de antes también, me doy cuenta que yo no sonreía en las fotos porque no era feliz, no me sentía feliz. No me sentía bien conmigo y no sentía que yo era del 'bien', ni que lo que yo hacía o cómo yo era, era correcto y parece re estúpido pero posta que viendo para atrás, me doy cuenta de eso, me doy cuenta que no era feliz, y que el momento en que empecé a ser feliz fue cuando tomé la decisión de aceptar todo lo que yo no quería aceptar de mi mismo. Y que todo lo otro que estaba haciendo era como la verdadera máscara digamos, para ser pasable, en una sociedad que es una garcha", sentenció.

"Y eso son sensaciones que hoy en día las recuerdo con tanta bronca que no quiero que nadie sufra las mismas cosas. Entonces, hoy en el Día Internacional del Orgullo, yo hoy en día, Dhyzy, definiéndome como un ser humano no binarie que atravesó diez millones de obstáculos, poder llegar a esa conclusión, hoy puedo decir que soy feliz. Hubo una comunidad que me contuvo y me abrazó y me aceptó como soy'', expresó sin poder contener las lágrimas.

Por su parte, Alberto Fernández compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ . "reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una Argentina con más libertad, más igualdad y más derechos para todas, todos y todes. Amá a quien quieras. Sé quien quieras", escribió el mandatario junto a una postal alusiva.