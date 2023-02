Dibu y su burla a Mbappé: “Nunca lo quise lastimar”

“Nunca lo quise lastimar. No tenía la intención de hacerlo. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca tuve el más mínimo problema con ellos”, comentó el arquero campeón del mundo en una nota con el medio France Football. Y agregó: “Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa”.

De todos modos, el arquero del Aston Villa, quien competirá como el mejor de la temporada en los premios FIFA The Best, trató de quitarle dramatismo al tema de las dedicatorias y las interpretó como una cargada que, en el fondo, esconde una gran admiración y reconocimiento. “Si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar, como cuando le ganan a la Argentina y cantan sobre Messi... No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Y si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks”, aseguró.

Y su elogio al delantero francés, quien en Rusia 2018 además de consagrarse campeón del mundo fue elegido como el mejor jugador joven de la Copa, fue más allá y tuvo que ver con el gesto público del Dibu, quien fue a levantar a Mbappé cuando estaba sentado, llorando, pospartido: “Le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana el partido solo. Pude confirmar que tiene un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro”.

Y también habló de el gesto que hace con el trofeo al mejor arquero, que causó tanta gracia como generó polémica para quienes lo consideraron ofensivo: “Fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América, y todos me decían: ‘No lo vas a volver a hacer’. Y lo hice”.

En la imagen pospartido, en la que se ve al arquero argentino hablando con un Mbappé derrumbado, fue a decirle que era un placer jugar contra él y que casi gana el partido solo.