La conciliación se decretó por el término de 15 días. “Ordénese a las partes que se retrotraiga el estado de cosas al existente con anterioridad al conflicto” al tiempo que se indica que “deberán abstenerse de tomar medidas, por el término que dure este proceso, y afecte el normal funcionamiento”.

Desde Trabajo propusieron como fecha de la primera audiencia este jueves 3 de octubre a las 12 en la Inspectoría Zonal de San Martín de los Andes.

Los empleados municipales cumplieron una semana de paro por una serie de reclamos, que incluye un bono de 15 mil pesos, y los vecinos se vieron afectados por la basura acumulada que inunda las calles de la ciudad.

“No es tan sólo un reclamo por un bono de 15 mil pesos sino también una serie de reclamos en el marco de seguridad e higiene; el tema edilicio, y hasta ratas en las oficinas de Planificación como así también en varios lugares, que vienen de cuando no quisieron declarar la emergencia ambiental, eso lo sufrimos los trabajadores”, señaló a LM Neuquén el secretario de la Junta Interna del municipio de San Martín de los Andes, Segundo Andrade.

Desde el gremio indicaron que el pedido de una mesa paritaria data de hace 40 días y que, al no obtener respuesta, continúan en asamblea permanente y quite de colaboración desde el pasado lunes. Como consecuencia, se vio interrumpida la prestación de todos los servicios que presta la Municipalidad, en particular la recolección de los residuos sólidos urbanos.

Según información emitida desde el municipio, el pasado viernes 27 se notificó al gremio que el ejecutivo formalizaría una propuesta este lunes 30 al mediodía, e insistió una vez más en la necesidad de restablecer la recolección de nuestros residuos.

