"Me encanta que estés acá, te banco siempre": con esas palabras recibió Marcelo Tinelli a Diego Latorre. “Han tratado muy bien a Yanina y vengo a apoyarla. Ha mostrado un gran temple y la admiro mucho”, afirmó el ex jugador. Consultado por Marcelo sobre su momento, comentó: “La estoy remando, remando un poquito. Fue un momento feo. Son temas muy sensibles que se resuelven en casa. Acá estamos en un tribunal ético de la televisión: conozco las reglas de juego, las acepto, pero esto se arregla en casa".

Luego, Diego Latorre agregó: "Me parece que Yanina llevó la peor parte, porque ella no hizo nada. Sé lo que es bailar y seducir al jurado cuando tenés problemas, porque yo he tenido que entrar a la cancha teniendo problemas. Es una gran luchadora. Gran madre. Esto va a llevar un tiempo, pero yo estoy dispuesto a remarla”.

Por su parte, Yanina declaró: “Somos una familia, con cosas buenas y cosas malas. No se destruye todo de un día para el otro. Tenemos dos hijos, son 23 años de pareja. El no es perfecto y yo tampoco”.

Mientras esto salía al aire, Natacha Jaitt declaró al portal "Tele bajo cero": "La presencia de hoy de Diego Latorre en un programa de televisión pidiéndole perdón a Yanina, no importa que sea 'Showmatch' o cualquiera, me parece aberrante, asqueroso, de cero amor, de fama, de guita, de miedo, siniestro, innecesario".

Lapidaria, Jaitt siguió: "Eso se hace a puertas cerradas. Es una necesidad de pertenecer, de enloquecerse por la camarita frente al mundo, frente a mucha gente que mira el programa. Obviamente que le sirve al programa, pero ¿te sirve a vos? ¿No deberían hablarlo a puertas cerradas? ¿No era que él no era la persona? ¿No era que eso iba por privado, de familia, de cuidado?. Son una manga de mitómanos enfermos, siniestros. Eso me provoca: asco".

En cuanto al baile, Yanina y Carlos Bernal, ellos inauguraron el tercer ritmo del certamen: "Una que sepamos todos". La pareja hizo una coreografía basada en tres temas de Raffaella Carrá: “Fiesta”, “Explota mi corazón” y “Hay que venir al Sur”.

A la hora de la devolución del jurado, Ángel De Brito, cuyo voto es secreto, sostuvo: “La parte bailada no me gustó, pero los trucos estuvieron impresionantes”. Carolina Pampita Ardohain los calificó con 6 y dijo: “A mí no me convenció. Lo vi desprolijo y fuera de música. Para mí, faltó un poquito de ensayo”.

Moria Casán les puso 7 e hizo hincapié en la presencia de Diego: “Me parece muy de caballero que haya venido el señor Latorre. Están defendiendo la familia, acá no somos jueces de la moral. Lo que no te mata te fortalece. Y la señora Latorre hizo todo lo que pudo, convirtió la mueca en una sonrisa, se maquilló, no faltó... El baile me gustó, pero no me convenció”.

Marcelo Polino los calificó con 3 y declaró: "Me gusta ver a la familia junta. Diego, tenés un minón y te mandaste un cagadón. Espero que de ahora en más, te portes bien, porque yo la adoro a tu mujer. El baile fue un loco”. Así, en total, la pareja cosechó 16 puntos.

Antes de que Yanina se retirara del estudio, Pampita aprovechó para pasarle una vieja factura por sus dichos cuando estalló el escándalo de la motorhome que involucraba al entonces marido de Pampita, Benjamín Vicuña con Eugenia La China Suárez: “No quiero opinar porque es una cosa personal. Espero que esta situación te cambie el corazón y que la próxima vez que hables de una mujer, te identifiques, y hables desde otro lugar”, le advirtió.