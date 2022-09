Diego Leuco confesó su romance con una periodista comprometida

“Fue la primera vez que me rompieron el corazón. Tenía 20 años y estaba trabajando en Noticias, que fue el primer trabajo fuerte en el que me sentí periodista. Y tuve que ir a cubrir el juicio por el encubrimiento del asesinato de María Marta García Belsunce. Fui y había otra periodista que lo estaba cubriendo para otra revista y me enamoré perdidamente”, reveló en una entrevista con Grego Rosello.

Diego Leuco novia 1.jpg

“Ella tenía novio. Tuvimos ahí una historia y ella siempre me prometía que lo iba a dejar, pero nunca lo dejó. No llegué a ser el amante. Era una historia más bien platónica. Éramos como ‘los dos periodistas jóvenes que se encuentran en un juicio oral, con jueces y fiscales, y se gustan y se miran’. Ella tenía un año más que yo. Me re rompió el corazón, y lo hizo sostenidamente”, agregó Lecuo.

“Dos veces pensé que se había separado y no; y realmente la pasé mal. Nos cruzamos un año después en otro viaje. Los dos habíamos ido a cubrir una competencia de snowboard en Chile. Todo hermoso. Un hotel espectacular, y yo dije: ‘¡Es la mía!’. Me había enterado de que se había separado... Estuvo todas las noches con un corredor de snowboard distinto”, contó.

Diego Leuco novia 2.jpg

Luego de explicar cómo había sido la relación, el periodista relató una anécdota en particular, para demostrar lo enamorado que estaba y lo mal que la pasó.

“Voy a contar una de las imágenes más tristes de mi vida. Un día, a la mañana, voy a desayunar en el hotel y veo que ella no estaba. Entonces, dije: ’Le voy a llevar algo a la habitación’. Agarré unos huevitos revueltos, unas frutitas, una pancetita, un juguito, un cafecito... Puse todo en una bandejita y golpeé la puerta de su habitación. Me abre la chica en cuestión, y en la habitación estaba uno de los ryders, y yo como un pel... Además, no sabés lo que eran los chabones: todos holandeses, finlandeses, pectorales, abdominales, rubios”, relató.