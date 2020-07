Diego Maradona: "Hacen todo por la plata"

Días después de esa declaraciones la madre de Benjamín Agüero en un tuit se referió a los videos de su papá: “Lo exponen para defenderse de algo que no dijimos con un video que si le sacás el audio no se entiende cuál es el cuadro del paciente”. Maradona, que no deja pasar nada, grabó un nuevo video y ayer fue reproducido en Intrusos.

En las imágenes se ve a Diego algo agitado después de entrenar, pero sin perder su tono desafiante. “Estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a inventar ahora?”, arrancó expresado el ex futbolista.

Exclusivo de Intrusos | Habló Diego Maradona: "Por plata no se compra el corazón de nadie"

Fuerte

Sin hacer mención en nadie particular, el campeón del Mundial de México 86 apuntó contra su familia: “Están haciendo todo por plata, y por plata no se compra el corazón de nadie”.

Un poco más calmado, Diego se dirigió a sus fanáticos que lo siguen en sus redes. “Maradonianos, los adoro, los quiero, síganme que yo no les voy a fallar. No les fallé nunca y en esta tampoco”, aseguró.

“Aunque me quieran bastardear y me quieran decir lo que me quieran decir. Yo tengo alrededor mío a la gente que yo quiero. A la gente que realmente me hace bien. Tranquilos, un beso grande”, concluyó Maradona.

La reacción

Ante el video de su padre, Gianinna escribió en las redes y manifestó que pese a todo, sigue eligiendo preservar a su papá, resistiendo a cada archivo, a lo que hagan o digan. La hija de Claudia Villafañe también mostró una captura de pantalla para revelar que su hijo habló diez minutos con Diego, a quien tiene tiene agendado como Babu. “Solo les voy a mostrar una cosa. Muy de manual ¿cierto? Saquen sus propias conclusiones”, escribió.