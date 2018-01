Diego: "No tengo muchas ilusiones en este Mundial"

“El nuevo presidente de la AFA me prometió una cosa en la cara y hoy está haciendo totalmente lo contrario, así que no tengo muchas ilusiones en este Mundial para Argentina”, indicó desde Dubai, sin esperanza de cara a Rusia 2018.

Luego atendió a Sampaoli al ser consultado acerca de la rivalidad entre Messi y Ronaldo. “Se definirá según el equipo que le forme el DT portugués a Ronaldo y lo que vimos hasta ahora, o lo que no vimos, de Sampaoli. Vino con un laboratorio a Argentina como si nosotros estuviéramos en la edad de las flechas, y sin embargo no tuvo ningún resultado positivo, salvo el 3-1 con Ecuador , que sabíamos todos que Ecuador no podía hacer fuerza, prácticamente jugó con la Sub-20”.