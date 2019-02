Sin disimular su bronca, la ex conductora de Me gusta tu canción le respondió furiosa: "Disculpame, mi nombre es Juana Viale, nieta de Rosa Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Legrand. Mi pregunta, reteniendo mi impulso, es la siguiente: ¿de dónde sacás esos testamentos? ¿Con qué verdad hablás? ¿Estás repitiendo algo que te contó alguien? ¿Algo que escuchaste?", escribió Juana, en defensa de su abuela y echando por tierra la escandalosa versión.

"Me abruma saber que existen seres tan poco humanos como vos. Me entristece entender que el ser resuelve sus incomodidades, desintegrando a un ser, en este caso a una madre. Que apuntala en nombre de la sensibilidad y humanidad, sin saber, que se siente superior emocionalmente. Que da veredictos sobre vidas que no conoció", señaló Viale en una serie de tuits catárticos.

"Lamento tu poca humanidad. Apoyo mi mano en tu corazón, y te deseo que alguien te ame de verdad. Y así podrás pedir perdón porque sentirás el puro amor, que claramente no sabés, aún, siquiera pronunciarlo", sostuvo.

Luego, desmintió que su tío haya muerto por HIV.

Daniel Tinayre Junior falleció el 20 abril de 1999 por un cáncer de páncreas. "Mi hijo fue un ser encantador, un hombre de luz. Era la persona más buena que conocí en mi vida", dijo Mirtha sobre su hijo en una de las últimas entrevistas en las que habló sobre él.

